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Nokia şimdi de bilgisayar üretecek!

Nokia akıllı telefonların üreticisi olan HMD Global, ürün yelpazesine çok yakında dizüstü bilgisayarları da eklemek için çalışmalar yürütüyor.

Teknoloji / 01 Aralık 2020 Salı 12:07
Nokia şimdi de bilgisayar üretecek!

Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden Nokia, akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle rakipleriyle rekabet edemedi ve sürekli zarar etti.

Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticilerinin gölgesinde kalan şirket, şimdi de şansını dizüstü bilgisayar pazarında denemek istiyor.

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre, Nokia akıllı telefonlarının üreticisi olan HMD Global, çok yakında dizüstü bilgisayar modelleriyle karşımıza çıkacak.

CES 2021'DE TANITILABİLİR
Sızan bilgilere göre Nokia markalı dizüstü bilgisayar serisi, önümüzdeki ocak ayında düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2021) tanıtılacak.

YENİ MODELLER LİSTELENDİ
Hindistan Standartları Bürosu (BIS) veritabanında dizüstü bilgisayar ve tablet modelleri olduğu düşünülen birçok yeni Nokia cihazının model numaraları şimdiden listelenmiş durumda.

Model numaraları NKi510UL85S, NKi510UL82S, NKi510UL810S, NKi510UL165S, NKi510UL1610S, NKi310UL82S, NKi310UL85S, NKi310UL42S ve NKi310UL41S olarak belirtilen bu dizüstü bilgisayar ve tablet modellerinin teknik özelliklerine dair henüz bir bilgi yok.

Ancak gelen bilgilere göre dizüstü bilgisayar modelleri, Intel Core i3 ve Core i5 işlemcilerinden güç alacak.

Öte yandan Nokia, 2021'in ilk yarısında 5G destekli yeni telefonlarını satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

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