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Merve Özbey'in acı günü!

Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in babası hayatını kaybetti.

Güncel / 01 Aralık 2020 Salı 22:19
Merve Özbey'in acı günü!

6,5 aylık hamile olan şarkıcı Merve Özbey babasının ölüm haberi ile sarsıldı. Anne olmaya hazırlanan Merve Özbey Instagram'dan yaptığı duygusal paylaşımda babası ile beraber fotoğrafını paylaştı. Özbey, "Gecen sene tam bugun bu saatler... nisanim var, telasim nasil tatli atlamam. Neler degisti babacim." notunu düştü.

Babasıyla fotoğrafını paylaşan şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

Geçen sene tam bugün bu saatler... Nişanım var, telaşım nasıl tatlı anlatamam. Neler değişti babacığım. Mesela dün sen gittin. Bir günde artık ne pazarların ne Fener maçlarının tadı kaldı benim için. Acıların dindi mi bilmem, sesin yerine geldi mi mesela, yemek yiyebiliyor musun? Ne garip...

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Şarkıcı Merve Özbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini sevenleri ile paylaşmıştı.

Karnı burnunda pozunu yayınlayan Özbey, "Gel bakalım güzel kızım... Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir... Çok şükür" ifadelerini kullanmıştı. Merve Özbey ve Kenan Koçak şubat ayında muhteşem bir törenle dünyaevine girmişti.

MERVE ÖZBEY KİMDİR?

Aslen Erzurumlu olan Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. İlk olarak Ebru Gündeş’in vokalliğini üstlenen Merve Özbey ardından da Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı.

Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Özbey'e demo kaydı yaptı. 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı. 2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi.

Temmuz 2015 yılında Özbey'in ilk albümü Yaş Hikayesi piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı da sözleri Deniz Erten, müziği Erdem Kınay'a ait olan "Yaş Hikayesi" oldu. Şarkı Türkiye resmî listesi'nde iki numaraya kadar yükselmeyi başardı. Albümün ikinci video klibi ise "Topsuz Tüfeksiz" şarkısına çekildi.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak ile 9 Şubat 2020 tarihinde nikah masasına oturdu. 650 kişilik davetlinin katıldığı düğünde, Özbey’in gelinliğini Sezanur Akay hazırladı. Gelinin şahitliklerini Erdem Kınay, Demet Akalın, Bengü ve Aşkım Kapışmak yaptı. Çift bir kız çocuk bekliyor.

Ebru GündeşFerman Toprak

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