USD (Alış - Satış) : 7,79 - 7,80 EURO (Alış - Satış) : 9,33 - 9,35

MEB'den sınavlar için yeni kararlar!

Milli Eğitim Bakanlığı, vaka sayılarının artmasından sonra okullardaki sınav takvimleri ve uygulamalarıyla ilgili yeni kararları açıkladı.

Güncel / 01 Aralık 2020 Salı 10:34
MEB'den sınavlar için yeni kararlar!

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte okullardaki sınav takvimleri ve uygulamalarıyla ilgili yeni kararları açıklamaya başladı. MEB, 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı ertelendiğini duyurdu.

MEB çeşitli okullardaki sınavlarla ilgili önlem kararlarını açıklamaya devam ediyor.

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

ÖSYM'den açıklama bekleniyor! ALES yapılacak mı?
Kabine toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı kararı verilmesinin ardından ALES iptal mi, yapılacak mı soruları gündem oldu. Akademik alanda çalışma yapacak olan vatandaşlar, bu hafta sonu ALES sınavına girmek için başvuru işlemlerini tamamlandı ve ALES sınav giriş yerleri belli oldu. Ancak hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle birlikte Pazar günü yapılacak olan ALES hakkında soru işaretleri oluştu. Peki, ÖSYM tarafından hafta sonu ALES yapılacak mı, iptal mi oldu? Sınavla ilgili ÖSYM'nin açıklamada bulunması bekleniyor.

Hafta Sonu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı