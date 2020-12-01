MEB'den sınavlar için yeni kararlar!

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte okullardaki sınav takvimleri ve uygulamalarıyla ilgili yeni kararları açıklamaya başladı. MEB, 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı ertelendiğini duyurdu.



MEB çeşitli okullardaki sınavlarla ilgili önlem kararlarını açıklamaya devam ediyor.



MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.



İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.



ÖSYM'den açıklama bekleniyor! ALES yapılacak mı?

Kabine toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı kararı verilmesinin ardından ALES iptal mi, yapılacak mı soruları gündem oldu. Akademik alanda çalışma yapacak olan vatandaşlar, bu hafta sonu ALES sınavına girmek için başvuru işlemlerini tamamlandı ve ALES sınav giriş yerleri belli oldu. Ancak hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle birlikte Pazar günü yapılacak olan ALES hakkında soru işaretleri oluştu. Peki, ÖSYM tarafından hafta sonu ALES yapılacak mı, iptal mi oldu? Sınavla ilgili ÖSYM'nin açıklamada bulunması bekleniyor.