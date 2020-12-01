Masterchef Barbaros hastaneye kaldırıldı!

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 111. bölümüyle ekrana geldi.



Bu haftanın kaptanı olmak için kıyasıya mücadele eden son yedi isim, en iyi profiterolü yapmak için birbiriyle yarıştı.



TALİHSİZ KAZA

Ancak yarışmacılardan Barbaros Yoloğlu, tatlıyı hazırlarken talihsiz bir kaza yaşadı ve parmağını kesti.



Sağlık ekibinin müdahale ettiği Barbaros, hazırladığı profiterolü şeflerin önüne sundu.



Ancak parmağında derin kesik olan yarışmacı, dikiş atılması için hastaneye götürüldü.



'ELİNDE CİDDİ BİR KESİK VAR'

Durum hakkında açıklama yapan Somer Şef, Barbaros'un elinde ciddi bir kesik olduğunu söyledi.



Gecenin sonunda arkadaşlarının yanına geri gelen Barbaros, eline dört dikiş atıldığını söyledi.



MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Öte yandan 50 dakika içerisinde 30 adet profiterol yapan yarışmacılardan Emir, Sefa ve Özgül kaptanlık oyununda en iyi ilk üçe kaldı.



MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan Özgül oldu. Mavi takım kaptanlığı kazanan Özgül, kırmızı takım kaptanı olarak Eray'ı seçti.



Mavi takım kaptanı Özgül takımına Barbaros, Emir ve Sefa'yı seçerken Eray'ın kaptan olduğu kırmızı takımda ise Serhat ve Ebru yer aldı.



DÜELLOYU KİM KAZANDI?

Haftanın kaptanı olan Özgül ve Eray düello oyununda bir kez daha yarıştı. Mehmet Şef ile aynı anda aynı yemeği yapmaya çalışan Özgül ve Eray'dan avantajı kazanan isim Özgül oldu.