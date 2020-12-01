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Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız'a sarf ettiği sözleriyle bilinçli, sistematik provokasyonuna devam ediyor." tepkisini gösterdi.

Güncel / 01 Aralık 2020 Salı 18:49
Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a sarf ettiği sözleriyle bilinçli, sistematik provokasyonuna devam ettiğini belirten Ünal, şunları kaydetti:



"Sizler siyaset yapmıyorsunuz, siyaset milletle yapılır, siz yıkım siyaseti yapıyorsunuz. Kirli iftiralarınızla siyasete leke süren bir milli güvenlik sorunusunuz! AK Parti kurulduğu günden bu yana kendini yenileme kabiliyetiyle geleceğe yürürken, sizler vesayetçi zihniyetin kalıntısı olarak Türkiye'nin önüne set çekmeye devam ediyorsunuz. Biz her zaman bu çirkin zihniyetinizle mücadelemizi sürdüreceğiz.

Unutmayalım ki demokrasinin sahibi millettir. Son söz her zaman milletimize aittir. Bu alçak iftiraların hesabını milletimize veremeyeceksiniz. Kılıçdaroğlu'nu hadsiz açıklamalarından dolayı kınıyor ve hakaretlerini misli ile iade ediyoruz."

Ak PartiMahir Ünal

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