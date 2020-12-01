Kılıçdaroğlu TSK'yı hedef alan milletvekilini savundu!

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Türk Milletinin göz bebeği TSK için ‘satılmış ordu' diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı savundu.



Kılıçdaroğlu şunları söyledi;



Milli Kurtuluş Savaşı'nı verenler iki önemli ilke benimsedi. Biri siyasi, diğer ekonomik. 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' diyor. Mustafa Kemal ikinci bir şey daha söylüyor. 'Siyasi bağımsızlığınızı ekonomik bağımsızlıkla taçlandıramazsanız siyasi bağımsızlığı kaybedersiniz' diyor. Türkiye ekonomik bağımsızlığında en büyük krizi yaşıyor. Para babaları ne isterse onu alıyorlar. Almanya eksi faizle borçlanıyor, Yunanistan yüzde 0,9. Türkiye ise yüzde 6 ile borçlanıyor. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı risk altındadır. O kadar borç aldılar, 18 yılda hangi fabrikayı yaptı. Öyle büyük fabrikalar istemiyorum.

