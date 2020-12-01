Kılıçdaroğlu'ndan büyük çark! Öğretmenlere hakaret etti sonra da 'seviyoruz' dedi

Geçtiğimiz hafta öğretmenlere hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, ardı ardına sıraladığı vaatlerle öğretmenlerin gönlünü almaya çalıştı.



İşte Kılıçdaroğlu'nun o sözleri:



'Eğitim dünyamızda büyük sorunlar var. İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş öğretmenler meslek kanununu çıkarmaktır. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almayacak. Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceğiz. Öğretmenlere 3600 ek gösterge vereceğiz. Sizi seviyoruz. Türkiye'nin toplam bütçesinin en az yüzde 18'ini eğitim yatırımlarına ayıracağız. Köy okullarını açacağız. Taşımalı eğitime son vereceğiz. Atama bekleyen öğretmen sorununu çözeceğiz. Eğitimin istihdam yaratması lazım, OSB'lerde teknoloji liseleri kuracağız.'