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Kanuni gün sayıyor!

Türkiye'nin hidrokarbon rezervlerini sondajla çıkartmak için başlattığı çalışmalarda yer alacak olan ve Filyos Limanı'na demirleyen Kanuni Sondaj Gemisi'nin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülen kulesi sondaj gemisine konuldu. Montajı tamamlanan kulenin diğer parçaların da montajının tamamlanmasının ardından geminin 2021 yılının ilk aylarında 'Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlaması bekleniyor.

Güncel / 01 Aralık 2020 Salı 21:46
Kanuni gün sayıyor!

Karadeniz'de gerçekleştirilecek hidrokarbon rezervlerini sondajla çıkartmak için Kasım ayından Filyos Limanı'na ulaşan 'Kanuni'nin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülen kulesi sondaj gemisine konuldu.

Kule montajının ardından 2021 başında 'Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlaması bekleniyor. 13 Kasım tarihinde törenle Haydarpaşa Limanından Zonguldak Filyos Limanına uğurlanan Türkiye'nin 3'üncü sondaj gemisi 'Kanuni'nin Karadeniz'de yapacağı ilk sondaj faaliyetleri için İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'nda boğaz köprülerinin altından geçebilmesi için kulesinin bir bölümü söküldü.

Montajı tamamlanan kulenin diğer parçaların da montajının tamamlanmasının ardından geminin 2021 yılının ilk aylarında 'Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlaması bekleniyor.

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

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