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İtalya’nın en ünlü köpeği

Eski Roma dönemine uzanan bir geçmişe sahip olan canecorso ırkı İtalya’ya özgü en eski köpek ırklarından biridir.

Yaşam / 01 Aralık 2020 Salı 22:56
İtalya’nın en ünlü köpeği

Günümüzde nesli tükenmeye başlamış olsa da, bazı canecorso severler soyunun tükenmemesi için üretime yönelmiştir. Bu nedenle satılık canesorso bulmak her geçen gün biraz daha güçleşmektedir.

Avcı ve refakatçi özellikleri ile bilinen canecorso, etkileyici bir görünüme sahiptir. Güçlü, kaslı ve sert görünümünün altında nazik ve nezaketli bir kişilik yatmaktadır. Diğer köpek ırklarına nazaran daha sadıktır, yavaş olgunlaşır. Olgun bir köpek gibi davranması için 4 yaşına gelmesi gerekir. Satılık canecorso arayışına girmeden önce bu ırkın bakımı ve eğitimi ile ilgili araştırma yapılması önerilir.

Canecorso büyük köpek ırklarındandır. Oldukça kaslı bir yapıya sahiptir. Ortalama ağırlığı 40-45 kg, ortalama ömrü ise 10-11 yıldır. Büyük ırk oldukları için enerjileri fazladır, uzun süre evde kalamazlar. Tüm köpek ırkları gibi sahiplerinden ilgi isterler ve onlara çok düşkün olurlar. Satılık canecorso arayışına girmeden önce hayatları boyunca ona ilk günkü gibi bakabileceğinizden emin olmanız gerekir.

Köpek

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