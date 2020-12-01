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EGM'den İmamoğlu açıklaması!

Son dakika haberine göre; Terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast düzenleyeceği yolundaki iddialara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) açıklama geldi. EGM, "Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildi" ifadesini kullandı.

Güncel / 01 Aralık 2020 Salı 22:29
EGM'den İmamoğlu açıklaması!

Emniyet Genel Müdürlüğü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddialarıyla ilgili şu açıklamayı yayınladı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan “İMAMOĞLU’NA yönelik suikast emri verilen DEAŞ Militanları yakalandı” haberi ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur.

Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir.

Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır.

Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir.

PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir.

SUİKAST İDDİASI

Medyada yer alan haberlerde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 10-15 gün önce terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki militanlarının suikast hazırlığı içinde olduğu yolunda ihbar iletildiği aktarılmıştı.

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