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Dünyan en popüler ırkı alman kurdu

Güvenilir, sadık ve güzel bir köpek sahibi olmak isteyen Alman MaxVon isimli bir denizci tarafından 18. Yüzyılın sonlarında üretilen alman kurdunun gelişmesi 30 yılı bulmuştur.

Yaşam / 01 Aralık 2020 Salı 22:59
Dünyan en popüler ırkı alman kurdu

Köpeğin gelişimini tamamlaması ile ilk olarak polis kuvvetlerinde ve orduda görev yapmaya başlamıştır. Sahip olduğu sayısız özelliği sayesinde dünyanın en popüler köpek ırklarından biridir. Bu nedenle satılık alman kurdu bakılırken geçmişine de önem vermek gerekir
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Alman kurdu göründüğünün aksine çok sadık ve akıllıdır. Bu nedenle de ideal bir aile köpeğidir. Özünde barındırdığı bekçilik görevini ailesi için de fazlasıyla benimser. Yabancılara karşı soğuk davranışları bunun en belirgin özelliklerinden biridir. Zeki ve akıllı yapısı sayesinde kolay eğitilebilir. Normal koşullarda agresif olmayan alman kurdu uzun süre yalnız kaldığında agresif tavırlar sergileme potansiyelinde sahiptir. Satılık alman kurdu bakmadan önce bu özelliklerin sizin hayatınıza ne kadar uyum sağlayacağını göz önünde bulundurmanız tavsiye edilir.

Alman kurdu büyük bir köpek ırkıdır. 9 ile 13 yıl arasında bir ömre sahiptirler. Bazı kalıtsal hastalıkları da bulunmaktadır. Bu nedenle iyi bakılmaları, iyi beslenmesi ve iyi egzersiz yapması gerekmektedir. Satılık alman kurdu bulmadan önce hayatınızın onun ihtiyaçlarını gidermeye uygun olup olmadığını da göz önünde bulundurmakta fayda vardır.

Köpek

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