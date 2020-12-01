CHP'den şaşırtan Katar hamlesi!

Katar'ın son dönemde Türkiye'ye yaptığı yatırımları eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) flaş bir adım geldi.



KATAR'A ŞUBE AÇIYORLAR!



A Haber'de yer alan habere göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya Katar'da temsilcilik açılmasına yönelik talimat verdiği ortaya çıktı.



Katar'ın Türkiye yatırımlarını eleştiren Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi şaşkınlıkla karşılandı.



NE OLMUŞTU!



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda "Türkiye'ye karşı açık düşmanlık besleyenlerle hiçbir sorunu olmayanların, Azerbaycan ve Katar gibi Türkiye'ye dostluklarını kayıtsız şartsız gösterenlere, saldırdıkça saldırdı" ifadelerini kullanmıştı.