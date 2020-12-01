Barış Yarkadaş'tan Canan Kaftancıoğlu'na 'şov' yanıtı

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'tan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'O birazcık işin şov kısmıyla ilgileniyor”' sözlerine yanıt geldi.



Kaftancıoğlu Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada CHP'de Maltepe ilçe yöneticisi Umut K'nin bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından Barış Yarkadaş'ın yaptığı Twitter paylaşımını eleştirdi.



Yarkadaş'ı 'şovunu yapmakla' suçlayan Kaftancıoğlu, 'Barış Yarkadaş o tweeti attığında biz sorumluluğumuzu yerine getirmiştik. O şahsın atılmasıyla ilgili süreç zaten çoktan başlamıştı. Barış Yarkadaş'ın ne yazdığıyla ilgilenmiyoruz. O birazcık işin şov kısmıyla ilgileniyor' dedi.



Canan Kaftancıoğlu'ndan taciz iddialarına yanıt: Bu işin altında birtakım operasyonlar olduğunu düşünmüyor değilim

Yarkadaş Kaftancıoğlu'nun bu sözlerine yine Twitter hesabından bir dizi paylaşımla yanıt verdi.



Yarkadaş şunları kaydetti:



Canan Kaftancıoğlu, bugün bir gazeteye verdiği demeçte, CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Umut Karagöz'ün karıştığı cinsel saldırı suçuna yönelik gösterdiğim tepkiyi hiç utanmadan ve sıkılmadan 'ŞOV' olarak nitelemiş! Güya ben işin şovundaymışım... Ben hayatımda bu denli apolitik bir dile şahit olmadım. Sürekli kadın kimliğini öne çıkararak siyaset yapan CK'nın 'cinsel saldırı ile ŞOV'u kavramlarını aynı cümlede kullanması, bu ülkenin kadınları açısından büyük bir talihsizliktir. CK'nın sözlerini okurken onun adına utandım. Yazıklar olsun! CK, Maltepe'de yaşanan ve hepimizi utandıran bu olayı ne zaman öğrenmiş ve neden kamuoyuna açıklama yapmamıştır?





























