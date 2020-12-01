USD (Alış - Satış) : 7,79 - 7,80 EURO (Alış - Satış) : 9,33 - 9,35

25 dolara Ay'da arsa satışı başladı

Lunarembassy isimli şirket, 25 dolardan başlayan fiyatlarla Ay'da arazi satışına başladı. Şirkete göre bu durum yasalara uygun olarak gerçekleşiyor.

Güncel / 01 Aralık 2020 Salı 12:38
25 dolara Ay'da arsa satışı başladı

Son zamanlarda ABD ve Çin gibi ülkeler, Ay'ı yeniden keşfedebilmek ve insan göndermek için yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüyor. Peki Ay'a gitmeden oradan bir arsa almak ister miydiniz?

Kendisine 'Ay Elçiliği' ismini veren Lunarembassy isimli şirket, gezegenimizin tek uydusu olan Ay'da arsa satışına başladı.



25 DOLARDAN BAŞLIYOR
Şirket, akre başına (Birleşik Krallık'ta 0.4 dönüme denk gelen ölçü birimi) 25 dolar talep ediyor.

MİLYONLARCA ARSA SATILDI
İnternet sitesi üzerinden yaptığı satışın yasal olduğunu iddia eden şirketin sahibi Dennis Hope, bugüne kadar milyonlarca kişiye satış yaptıklarını öne sürüyor.

Ayrıca şirket, Ay'dan toprak satın alan müşterilerine Ay Tapusu, Ay Toprak Haritası ve Ay Arazi Kodları gibi belgeler de veriyor.

YASALAR NE DİYOR
Peki uluslararası anlaşmalar, herhangi bir ülke veya şirketin Ay’da arsa satışı yapıp yapamayacağı konusunda ne diyor?

1967'de imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) anlaşması, hiçbir ülkenin Ay da dahil olmak üzere gök cisimlerinin herhangi bir bölümüne sahip olamayacağını belirtiyor.

Uzayda nükleer silahlanma endişesiyle yapılan söz konusu anlaşma metninin altında yüzden fazla ülkenin imzası bulunuyor.

AÇIĞI KULLANDI
Her ne kadar anlaşmaya göre ülkelerin Ay üzerinde hak talep etmesi mümkün olmasa da bireylerin böyle bir hak talep edemeyeceklerine dair bir madde yok. İşte Lunarembassy şirketinin kurucusu Dennis Hope, tam da bu açıktan faydalanıyor.

Şirket, müşterilerine Ay ve diğer birçok gezegenden arsa satışı yaparak ciddi gelirler elde ediyor.

6 milyondan fazla müşterisi olan Dennis Hope; Ay'da 2,4 milyar, Mars'ta 1,3 milyar, Venüs, Jüpiter ve Merkürde ise toplam 600 milyon metrekare arazi sattı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı