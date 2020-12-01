25 dolara Ay'da arsa satışı başladı

Son zamanlarda ABD ve Çin gibi ülkeler, Ay'ı yeniden keşfedebilmek ve insan göndermek için yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüyor. Peki Ay'a gitmeden oradan bir arsa almak ister miydiniz?



Kendisine 'Ay Elçiliği' ismini veren Lunarembassy isimli şirket, gezegenimizin tek uydusu olan Ay'da arsa satışına başladı.







25 DOLARDAN BAŞLIYOR

Şirket, akre başına (Birleşik Krallık'ta 0.4 dönüme denk gelen ölçü birimi) 25 dolar talep ediyor.



MİLYONLARCA ARSA SATILDI

İnternet sitesi üzerinden yaptığı satışın yasal olduğunu iddia eden şirketin sahibi Dennis Hope, bugüne kadar milyonlarca kişiye satış yaptıklarını öne sürüyor.



Ayrıca şirket, Ay'dan toprak satın alan müşterilerine Ay Tapusu, Ay Toprak Haritası ve Ay Arazi Kodları gibi belgeler de veriyor.



YASALAR NE DİYOR

Peki uluslararası anlaşmalar, herhangi bir ülke veya şirketin Ay’da arsa satışı yapıp yapamayacağı konusunda ne diyor?



1967'de imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) anlaşması, hiçbir ülkenin Ay da dahil olmak üzere gök cisimlerinin herhangi bir bölümüne sahip olamayacağını belirtiyor.



Uzayda nükleer silahlanma endişesiyle yapılan söz konusu anlaşma metninin altında yüzden fazla ülkenin imzası bulunuyor.



AÇIĞI KULLANDI

Her ne kadar anlaşmaya göre ülkelerin Ay üzerinde hak talep etmesi mümkün olmasa da bireylerin böyle bir hak talep edemeyeceklerine dair bir madde yok. İşte Lunarembassy şirketinin kurucusu Dennis Hope, tam da bu açıktan faydalanıyor.



Şirket, müşterilerine Ay ve diğer birçok gezegenden arsa satışı yaparak ciddi gelirler elde ediyor.



6 milyondan fazla müşterisi olan Dennis Hope; Ay'da 2,4 milyar, Mars'ta 1,3 milyar, Venüs, Jüpiter ve Merkürde ise toplam 600 milyon metrekare arazi sattı.

