Yasak Elma'ya yeni transfer!

FOX'un pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Yasak Elma dizisinden transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın ardından, bir yeni isim daha kadroya katıldı.
Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu; başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı Yasak Elma dizisine Erdal Özyağcılarve Berk Oktay'ın ardından Mert Altınışıkdahil oldu.
'Beni Affet' dizisiyle ünlenen, daha sonra 'Meryem' dizisinde yer alan Altınışık'ın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz belli değil.