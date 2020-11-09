Üç dakikada uçağa dönüşen araba

Slovenyalı şirketin Aircar isimli aracı pistte sıradan bir araba gibi başladığı yolculuğuna 3 dakikada uçağa dönüşerek devam edebiliyor.



Aircar isimli araç uçuş moduna geçerken kanatları dışarı doğru açılıyor ve gökyüzünde saatte 200 kilometre hız yapabiliyor.







Slovakyalı teknoloji şirketi Klein Vision tarafından üretilen araç, iki yolcu taşıyabiliyor ve tek depoyla yaklaşık 1000 kilometre uçabiliyor.







Yolcular dışında 200 kilogram yük de taşıyabilen uçan otomobilin içi.



Stefan Klein tarafından tasarlanan ve test uçuşlarını başarıyla geçen Aircar'ın, gelecek yıl sertifika alması bekleniyor.







BMW'ye ait bir motor kullanılan uçan otomobilin dört yolcuya kadar taşıyabilecek modelleri ise henüz tasarım aşamasında.



AirCar, yolcu taşıma dışında kargo taşımacılığı, hava ambulansı ve arama kurtarma aracı olarak kullanım alanı bulacak.



AirCar, 250 kilogram ağırlığına karşı 530 beygir güç ve 800 kilogram kaldırma kuvveti oluşturabiliyor.







İşte aracın dış görüntüsü...