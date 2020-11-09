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Tek kelimeyle çılgınlık!

Sosyal medya kullanıcısı gençler, internet fenomeni olma uğruna her geçen gün sınırları daha da zorluyor ve çılgınca hareketlerde bulunuyor. Son dakika haberine göre Bursa'da 3 genç kız, eski bir binanın çatısına çıkan Tik Tok isimli uygulama için video çekti. Genç kızların tehlikeye aldırış etmemesi şaşkına çevirdi.

3. Sayfa / 09 Kasım 2020 Pazartesi 11:46
Tek kelimeyle çılgınlık!

Bursa'da Tik Tok'ta paylaşmak üzere video çekmek için eski bir binanın çatısına çıkarak hayatlarını hiçe sayan genç kızlar 'pes' dedirtti.

Bursa'da 3 genç kız, 4 katlı eski bir binanın çatısına çıkarak video çekti. Video çekmek için hayatlarını hiçe sayan gençler bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Binanın ve çatısının eski olduğuna aldırmadan rahatça çatıda gezen genç kızlar, bir süre sonra bulundukları yerden inerek gözden kayboldu.


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