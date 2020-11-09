Rus helikopteri düşürüldü!

Rusya’ya ait bir helikopterin, ateşlenen bir füze sonucu düştüğü duyuruldu.
Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya'ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ordusuna ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi helikopterin, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yer alan Yeraskh köyü yakınlarında, hava savunma füze sitemi sarasından vurulduğu belirtildi.
MÜRETTEBATTA 2 ÖLÜ, 1 YARALI
Rus medyası, helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.
AZERBAYCAN: YANLIŞLIKLA DÜŞÜRÜLDÜ, ÖZÜR DİLERİZ
Azerbaycan'dan yapılan açıklamada, helikopterin yanlışlıkla düşürüldüğü belirtildi. Azerbaycan açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Trajik kazadan dolayı üzüntülüyüz. Gerekli tazminatı hayatını kaybedenlerin ailelerine ödemeye hazırız."