Rus helikopteri düşürüldü!

Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya'ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu.



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ordusuna ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi helikopterin, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yer alan Yeraskh köyü yakınlarında, hava savunma füze sitemi sarasından vurulduğu belirtildi.



MÜRETTEBATTA 2 ÖLÜ, 1 YARALI



Rus medyası, helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.



AZERBAYCAN: YANLIŞLIKLA DÜŞÜRÜLDÜ, ÖZÜR DİLERİZ



Azerbaycan'dan yapılan açıklamada, helikopterin yanlışlıkla düşürüldüğü belirtildi. Azerbaycan açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Trajik kazadan dolayı üzüntülüyüz. Gerekli tazminatı hayatını kaybedenlerin ailelerine ödemeye hazırız."