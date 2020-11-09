Moskova'yı sarsan saldırı!

Rusya'nın Voronezh Oblastı'nda bulunan bir askeri hava üssünde silahlı saldırı gerçekleştirildi.



Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Buturlinovka ilçesinde bulunan askeri hava üssünde bir Rus askeri, diğer askerlerin üzerine ateş açtı.



Açılan ateş sonucu 3 Rus askerinin öldüğü ifade edildi.



Saldırıda bir askerin yaralandığı, saldırıyı düzenleyen askerin ise kaçtığı açıklandı.



Saldırının neden düzenlendiği anlaşılamadı.