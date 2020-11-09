MEB açıkladı! İşte LGS tarifi...

ürkiye'de milyonlarca öğrenci, 2021 yılında gerçekleşecek olan LGS'nin tarihini merak ediyordu. Konuyla ilgili son dakika açıklaması ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. MEB tarafından yapılan açıklamayla 2021 LGS sınavının yapılacağı tarih açıklandı. Peki, LGS sınavı ne zaman yapılacak?



LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınavın tarihi duyuruldu. Merkezî sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.