Koronavirüste son bilanço açıklandı!

ürkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 9 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 9 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...



9 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ



TEST SAYISI: 145.411

HASTA SAYISI: 2.576

VEFAT SAYISI: 85

İYİLEŞEN SAYISI: 2.047







AĞIR HASTA SAYIMIZ DÜNDEN 127 FAZLA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın