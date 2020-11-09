USD (Alış - Satış) : 8,46 - 8,48 EURO (Alış - Satış) : 10,03 - 10,05

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Görüşmede Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Karabağ sorununu kuracağımız bir masada birlikte çözelim" teklifine sıcak baktı.

Güncel / 09 Kasım 2020 Pazartesi 10:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Her iki lider Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin 'Ortak bir çalışma grubu' kurulmasına karar verdi.

Türkiye ve Rusya, Dağlık Karabağ'da çatışmaların durması ve siyasi sürecin tesis edilmesi için harekete geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. O görüşmeden Dağlık Karabağ için yeni bir masa kurulması kararı çıktı.

Erdoğan'dan Karabağ teklifi
Edinilen bilgilere göre görüşmede Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Karabağ sorununu kuracağımız bir masada birlikte çözelim' teklifine sıcak baktı. Kaynaklar müzakerelerin önümüzdeki günlerde ikili formata dönebileceği ve Minsk dışı bir model gelişebileceğini ifade etti, ancak önümüzdeki bir iki günün takibi hızlı yapılmalı dendi. Kaynaklar, Şuşa zaferi sonrası Azerbaycan'ın ilerlemesini durduracağı ve müzakere masasının deneneceğini söyledi. Ermenistan'ın peyderpey yedi reyondan çıkacağının Rusya tarafından dile getirildiği söylendi.

Ortak çalışma grubu kararı
Bu kapsamda görüşme trafiğini de hızlandıracak bir ortak çalışma grubu kurulacak. Karabağ sorununun çözümü için ortak bir masa kurulması kararı alındı. Buna göre, hem ateşkes sonrası hem de siyasi süreci yürütmek için yeni bir çalışma başlıyor. Kaynaklar, amaç çatışmaların sona ermesi ve Ermenistan'ın yedi reyondan çekilmesi mesajı veriyor. Peki çekildikten sonra sahada ne olacak? Yakında Türkiye ve Rusya'nın sahayı kapsayan girişimlerinin olabileceğinin de sinyali verildi.

Dışişleri bakanlarına talimat
Erdoğan ve Putin dışişleri bakanlarına da talimat verdi. İki ülkenin dışişleri bakanları liderler görüşmesinin hemen akabinde telefonda görüştü. Tıpkı Suriye ve Libya'da olduğu gibi Karabağ konusunda da ortak çalışma grubu çalışması olacak.

Azerbaycan kaynakları, masadaki eski teklifler kalktı artık yeni bir teklif olmalı dedi. 2 durumun altını çizdi. Birincisi Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünden taviz olmayacağı, ikincisi ise masada konuşulacak tek şey önceden orada yaşayan Ermenilerin hangi statüyle kalacağı. Kaynaklar vatandaşımız gibi yaşayacaklar, bir kültürel otonomi de konuşulabilir vurgusu yaptı.

ErmenistanAzerbaycanLibyaSuriyeRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Ümit ÖZDEMİR

DEPREMDE SADECE BİNALAR DEĞİL, BAZILARININ İNSANLIĞIDA YIKILDI!

Ümit ÖZDEMİR
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı