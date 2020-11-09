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Chrome ve Windows'u hedef aldılar

Çin'de ülkenin en büyük ve en prestijli hacking yarışması olarak kabul edilen Tianfu Cup sona erdi. 1,21 milyon dolarlık ödül havuzundan pay almak için rekabet eden hackerlar ünlü sistemler ve yazılımları hedef aldı.

Teknoloji / 09 Kasım 2020 Pazartesi 23:25
Chrome ve Windows'u hedef aldılar

Çin’in en büyük ve en prestijli hacking yarışması olarak kabul edilen Tianfu Cup, Chengdu kentinde yapıldı. Etkinliğe katılan hackerların hacklediği yazılımlar arasında Adobe PDF Reader, Windows 10, iOS 14, Ubuntu, Chrome gibi popüler yazılımların bulunması dikkat çekti.

Yarışmada, orijinal bir açık kullanarak seçilen bir hedefi hacklemek üzere 15 takım katıldı. Yarışma sonucunda katılımcılar, çoğu başarılı olan 23 hackleme girişimi gösterdi. Çinli siber güvenlik devi Qihoo 360 birinci olarak 744 bin 500 dolarlık ödülü almaya hak kazandı.

Yarışmada katılımcılar Windows 10, iOS 14, Ubuntu, Adobe PDF Reader, Chrome gibi sistemleri hedef alarak söz konusu sistemlerde zafiyet aradı.

Tianfu Cup’ta hedef alınan sistem ve yazılımlar ise şu şekilde:

iOS 14 (iPhone 11 Pro)

Android (Samsung Galaxy S20)
Windows 10 (versiyon 2004)
Chrome
Ubuntu
Firefox
Safari
Docker
Adobe PDF Reader
QEMU
VMWare EXSi
TP-Link (Asus router yazılımı)

Keşfedilen bütün zafiyetlerin, Pwn20wn hackeleme yarışmasının kurallarına uygun biçimde yazılım sağlayıcılarına bildirildiği ifade edildi. Bahse konu zafiyetleri ortadan kaldıran güncellemelerin yakın zamanda kullanıcılarla ulaşması öngörülüyor.

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