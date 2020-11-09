Bakan Koca'dan koronavirüs toplantısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eskişehir, Bursa, Isparta, Kocaeli ve Denizli il sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir toplantı yaptı. Bakan Koca toplantıya ilişkin detayları sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar duyurdu.







5 İL SAĞLIK MÜDÜRLERİYLE GÖRÜŞTÜ



Bakan Koca paylaşımında, "ESKİŞEHİR, BURSA, ISPARTA, KOCAELİ, DENİZLİ il sağlık müdürleriyle bu akşam ayrı ayrı toplantılar yaparak, bu illerde salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdik. İhtiyaçları, ek tedbirleri, mevcut hasta yükümüzü ve olası gelişmelere karşı kapasite konusunu ele aldık." ifadelerini kullandı.