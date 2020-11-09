Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını bir bir almaya devam ediyor. Dün bölgenin kalbi olarak bilinen Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını söyleyen Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında, "Ermeni vandallarının dağıttığı Şuşa'da artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak. 28 yıldır işgal altında olan Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde hususi bir yeri var. Şuşa, sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasların incisidir. Biz bu tarihi Şuşa zaferini müzakere masasında değil savaş meydanında kazandık" demişti.



"DÜŞMANIN BAŞINI EZECEĞİZ" DEMİŞTİ



Aliyev, konuşmasının bir bölümünde artan Ermeni saldırılarına karşı "Bütün dünyaya ilan ediyoruz. Biz büyük halkız. Bu yumruk demir yumruktur. Bu demir yumrukla düşmanın başını ezeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



"TÜRK F-16'LARINI SEMADA GÖRECEKSİNİZ"



Cumhurbaşkanı Aliyev, daha önce de imzalanan ateşkesin Ermenistan tarafından ihlal edilmesi sonrasında, "Bize dışardan müdahale olursa, Türk F-16'ları semada görecekseniz" demişti.