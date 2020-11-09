Ankara'da yeni mesai düzenlemesi!

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, "Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 16.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenlenmesine, vardiya saatlerinin de buna göre düzenlenmesine karar verildi" açıklaması yaptı.