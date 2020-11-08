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Türkiye'den ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'a yönelik ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin yeni Başkanının Joe Biden seçilmesi üzerine, "Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecektir" dedi.

Güncel / 08 Kasım 2020 Pazar 14:08
Türkiye'den ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'a yönelik ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı bir canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları:'Herhangi bir ülkede seçim olduğunda, herhangi biri değiştiğinde bizim için bir şey değişmez. Türkiye'nin kendi menfaati, dış politikası vardır. ABD'de çok ilginç bir seçim süreci işledik. Türkiye açısından bir şey değişmez. İletişim kanalları yine aynı şekilde işleyecektir. Bir geçiş süreci olacaktır tabii.

'YAKINDAN İZLEMEK GEREKİYOR'

Biden'ın seçim beyannamesinde önceki dönemde başlatılan çalışmaların yine devam edebileceği şeklinde bazı şeyler görüyoruz. Ama başkanlığı aldıktan sonra politikaları daha da netleşir, yakından izlemek gerekiyor.

'BEKLENTİMİZ TEK TARAFLI YAKLAŞIMLARDAN UZAK KALINMASI'

Bizim Amerika'yla bölgesel sorunlarımız var. Suriye, Irak, Libya, Doğu Akdeniz, Azerbaycan-Ermenistan bunun içerisinde. Kıbrıs, Türk-Yunan ilişkileri. Bütün bunlar bizi doğrudan ilgilendiriyor. Yeni yönetimin tavrı tabii ki bizi etkileyecektir, ilgilendirecektir. Bunu çok yakinen takip ediyoruz. Beklentimiz tek taraflı yaklaşımlardan uzak kalınması'

LibyaSuriye

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