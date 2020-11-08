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Şuşa zaferinin ardından Dağlık Karabağ'ın sözde lideri hezimeti itiraf etti

Azerbaycan ordusu tarih yazmaya devam ediyor. Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa şehrini 28 yıl sonra işgalden kurtarırken, Arayik Harutyunyan'dan itiraf gibi bir paylaşım geldi. Dağlık Karabağ sözde lideri paylaşımında, "Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim. Bir ölüm kalım savaşı veriyoruz" dedi.

Güncel / 08 Kasım 2020 Pazar 18:48
Şuşa zaferinin ardından Dağlık Karabağ'ın sözde lideri hezimeti itiraf etti

Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karabağ'ın kalbi olarak adlandırılan Şuşa kentinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi. Aliyev, '28 yıl sonra kurtarılan Şuşa'da ezan sesi duyulacak' dedi.

'BUGÜN HAYATIMIN EN ZOR SABAHINI GEÇİRDİM'

Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının ardından ise sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'dan itiraf gibi bir paylaşım geldi. Harutyunyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim. Bir ölüm kalım savaşı veriyoruz.' ifadelerini kullandı.

ErmenistanAzerbaycan

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