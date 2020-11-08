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Şehirleri kana bulayacaklardı, jandarmanın dikkati teröristlerin planını bozdu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait cephanelik ele geçirildi. Mühimmatların teröristler tarafından şehir merkezlerinde kullanılması için yurt dışından kuryelerle gönderildiği öğrenildi.

3. Sayfa / 08 Kasım 2020 Pazar 10:27
Şehirleri kana bulayacaklardı, jandarmanın dikkati teröristlerin planını bozdu
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Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü tarafından önümüzdeki dönemde başta şehir merkezleri olmak üzere yurtiçinde yapılması planlanan eylemlerde YPS/Özel Güç birimleri tarafından kullanılması için yurt dışında hazırlanarak kuryeler vasıtasıyla yurtiçine mühimmat sevk edildiğinin belirlendiği belirtildi. Açıklamada, “Yurtiçinde yapılması planlanan eylemlerde YPS/Özel Güç birimleri tarafından kullanılması için yurt dışında hazırlanarak kuryeler vasıtasıyla yurtiçine sevk edilen 7 adet Suriye'de imal edildiği değerlendirilen 120 milimetre çok namlulu roketatar mühimmatı, 2 adet Suriye'de imal edildiği değerlendirilen 90 milimetre çok namlulu roketatar mühimmatı, 3 adet Rus menşei RPG7 antitank mühimmatı, 4 adet Rus menşei sevk fişeği, 8 adet müsademeli tapa, 3 adet radyo frekanslı zaman ayarlı EYP yapımında kullanılan role sistemi, 4 Kasım 2020 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Alatosun Mahallesi kırsalında ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi. Kaynak : İHA

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