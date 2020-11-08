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Komşu karıştı!

Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyerek erken seçim talep eden binlerce kişi protesto gösterisine başladı.

Güncel / 08 Kasım 2020 Pazar 17:15
Komşu karıştı!

Parlamento seçimleriyle ilgili Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı sonuçları protesto eden ve erken seçimlerin düzenlenmesini isteyen muhalefet partileri ve destekçileri, başkent Tiflis'te parlamento binası karşısında toplandı.

Protesto gösterisine ülkenin birçok bölgesinden vatandaş katıldı. Hükümeti seçim sonuçlarında hile yapmakla suçlayan göstericiler, seçim sonuçlarının iptal edilmesini talep ediyor.

Destek çağrısı

Gösteriye katılan eski Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, bugün ülke genelinde muhalefet partilerinin birleştiğini ve ortak mücadeleyle seçim sonuçlarını korumaya çalıştığını ifade etti.

Halkın muhalefeti desteklemesi gerektiğini savunan Margvelaşvili, Gürcistan'ın uluslararası ortaklarını Gürcü muhalefete destek vermeye çağrısında bulundu.

Protesto gösterisinde konuşan ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin söz konusu seçimlerdeki milletvekili adayı Nika Melia, muhalefetin taleplerinin yerine getirilmesi için hükümete bu akşam yerel saatle 20.00'ye kadar süre verdiklerini aktardı.

Hükümeti seçim sonuçlarını iptal etmeye, erken seçimlerin düzenlenmesi için karar vermeye ve Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tamar Jvania'yı görevden almaya çağıran Melia, söz konusu taleplerin yerine getirilmemesi durumunda muhalefetin eylem planını açıklayacağını bildirdi.

Protesto gösterisi devam ediyor.

Muhalefet ortak bildiri imzalamıştı

Muhalefet, ülkenin tarihinde ilk kez çoğunluk yerine nispi temsil sistemi ile düzenlenen ve parlamentoya girecek 150 milletvekilini belirmek için yapılan seçimlerde, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin yüzde 48,24 oy almasına tepki göstererek, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçluyor.

Aralarında seçim barajını geçen partilerin de olduğu muhalefet, parlamentoya girmemek, sonuçları reddetmek ve erken seçim talep etmek amacıyla 3 Kasım'da ortak bildiri imzalamıştı.

Gürcistan'daki genel seçimler ve sonuçları

Seçimlerde kesin olmayan ilk sonuçlara göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 48,24 ile birinci sırada, ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin öncülüğündeki 'Birleşik Ulusal Hareketi-Birleşik Muhalefet' seçim bloğu ise yüzde 27,16 oy alarak ikinci sırada yer alıyor.

9 siyasi partinin yüzde bir barajını geçerek parlamentoya girmesi bekleniyor.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile Başbakanı Giorgi Gakharia, 31 Ekim'de ülkede demokratik seçimlerin yapıldığını, uluslararası toplumun da söz konusu seçimlerin sonuçlarını tanıdığını belirtmişti.

MilletvekiliGürcistan

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