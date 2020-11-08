USD (Alış - Satış) : 8,46 - 8,48 EURO (Alış - Satış) : 10,03 - 10,05

Sıcak Haber : Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Karabağ'ın kalbi işgalden kurtarıldı!..

İmamoğlu'na yargıdan tokat gibi karar!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından "bankamatik memuru" iddiasıyla işten çıkarılan bir emekçi daha hukuk savaşını kazandı. Gecesini gündüzüne katıp İstanbul'a hizmet için çalışan İbrahim Albayrak, uğradığı haksızlığın giderilmesi için İstanbul 35. İş Mahkemesi'ne açtığı davadan zaferle ayrıldı. Mağdur Albayrak, 7 ay süren hukuk mücadelesi sonucunda, İBB İstanbul Darülaceze Müdürlüğü'nde işine geri döndü.

Güncel / 08 Kasım 2020 Pazar 10:59
İmamoğlu'na yargıdan tokat gibi karar!

Seçimler öncesi kimsenin işine son vermeyeceğini, herkesi kucaklayacağını iddia eden ancak koltuğa oturmasının ardından tam bir işçi kıyımı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yargıdan ağır bir tokat geldi. İstanbul 35. İş Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Darülaceze Müdürlüğü'nde çalışırken önce sürgün edilen ardından işten çıkarılan İbrahim Albayrak'a 'haksızlık' yapıldığına karar verdi.

'UYGUN POZİSYON' BULUNAMIŞ

2005'ten beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Darülaceze Müdürlüğü'nde idari amir görevinde bulunan ve 13 Mart'ta ekmeğinden olan İbrahim Albayrak'ın işe dönüş davası nihayet sonuçlandı. Büyükşehir belediyesi tarafından farklı birimlere sürgün edilerek istifa etmeye zorlanan ve 'Size uygun pozisyon bulunamadı' denilerek işine son verilen Albayrak'a iftira atıldığı tescillendi. İstanbul 35. İş Mahkemesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin feshinin geçersizliğine ve İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'deki işine iadesine karar verdi.



İŞE ALINMAZSA TAZMİNAT KAPIDA

27 Ekim'de davanın kabulüne karar veren mahkeme, davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen işverenin işe başlatmaması halinde tazminatın 29 bin 590,74 lira olarak belirlenmesine hükmetti. Mahkeme, davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar dolmuş bulunan en fazla 4 aylık brüt ücretin 22 bin 227,56 lira olmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme; davacının süresince işe başlatılması durumunda varsa bu alacaktan peşin ödenen kıdem ve ihbar tazminatlarının mahsubunu da kararlaştırdı.



YILLARIN EMEĞİ BİR MESAJLA SON BULMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinden önce, seçim meydanlarından, 'Biz kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız, biz seçildiğimizde herkes işine devam edecek' ifadelerini kullanmıştı. Seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tarihin en büyük işçi kıyımı yaşanmıştı. İBB bünyesinde görevli olan personellerin ve işçilerin büyük bir kısmı, SMS (kısa mesaj) yolu ile işten çıkartılmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

DEPREMDE SADECE BİNALAR DEĞİL, BAZILARININ İNSANLIĞIDA YIKILDI!

Ümit ÖZDEMİR
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı