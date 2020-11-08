İmamoğlu'na yargıdan tokat gibi karar!

Seçimler öncesi kimsenin işine son vermeyeceğini, herkesi kucaklayacağını iddia eden ancak koltuğa oturmasının ardından tam bir işçi kıyımı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yargıdan ağır bir tokat geldi. İstanbul 35. İş Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Darülaceze Müdürlüğü'nde çalışırken önce sürgün edilen ardından işten çıkarılan İbrahim Albayrak'a 'haksızlık' yapıldığına karar verdi.



'UYGUN POZİSYON' BULUNAMIŞ



2005'ten beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Darülaceze Müdürlüğü'nde idari amir görevinde bulunan ve 13 Mart'ta ekmeğinden olan İbrahim Albayrak'ın işe dönüş davası nihayet sonuçlandı. Büyükşehir belediyesi tarafından farklı birimlere sürgün edilerek istifa etmeye zorlanan ve 'Size uygun pozisyon bulunamadı' denilerek işine son verilen Albayrak'a iftira atıldığı tescillendi. İstanbul 35. İş Mahkemesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin feshinin geçersizliğine ve İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'deki işine iadesine karar verdi.







İŞE ALINMAZSA TAZMİNAT KAPIDA



27 Ekim'de davanın kabulüne karar veren mahkeme, davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen işverenin işe başlatmaması halinde tazminatın 29 bin 590,74 lira olarak belirlenmesine hükmetti. Mahkeme, davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar dolmuş bulunan en fazla 4 aylık brüt ücretin 22 bin 227,56 lira olmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme; davacının süresince işe başlatılması durumunda varsa bu alacaktan peşin ödenen kıdem ve ihbar tazminatlarının mahsubunu da kararlaştırdı.







YILLARIN EMEĞİ BİR MESAJLA SON BULMUŞTU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinden önce, seçim meydanlarından, 'Biz kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız, biz seçildiğimizde herkes işine devam edecek' ifadelerini kullanmıştı. Seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tarihin en büyük işçi kıyımı yaşanmıştı. İBB bünyesinde görevli olan personellerin ve işçilerin büyük bir kısmı, SMS (kısa mesaj) yolu ile işten çıkartılmıştı.