Ege Denizi açıklarında deprem!

Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son dakika haberine göre; saat 20.56’da merkez üssü Sisam Adası olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde ufak çaplı da olsa tedirginliğe yol açtı. İzmir'de 30 Ekim tarihinde yaşanan 6.6'lık depremin artçıları bölgede sürüyor. Bu kapsamda az önce gelen bilgiye göre; merkez üssü Ege Denizi Sisam Adası açıkları olan bir sarsıntı daha gerçekleşti. İşte az önce Kandilli ve AFAD tarafından gelen son dakika depremi haberinin detayları….
Az önce Kandilli tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre Ege Denizi açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Sisam Adası açıklarında olduğu ifade edilirken son olarak İzmir'de gerçekleşen 6.6'lık depremin ardından vatandaşlar bölgede yaşanan sarsıntıları anlık olarak takip ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan sarsıntıları tüm detayları ile son depremler listesinden duyuruyor. İşte az önce Sisam Adası açıklarında meydana gelen son dakika depreminin detayları…
SİSAM ADASI'NDA DEPREM!
#DEPREM
SISAM ADASI (EGE DENIZI)
08.11.2020, 20:56:49 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 8.7 km
#Kandilli