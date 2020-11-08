Ege Denizi açıklarında deprem!

Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son dakika haberine göre; saat 20.56’da merkez üssü Sisam Adası olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde ufak çaplı da olsa tedirginliğe yol açtı. İzmir'de 30 Ekim tarihinde yaşanan 6.6'lık depremin artçıları bölgede sürüyor. Bu kapsamda az önce gelen bilgiye göre; merkez üssü Ege Denizi Sisam Adası açıkları olan bir sarsıntı daha gerçekleşti. İşte az önce Kandilli ve AFAD tarafından gelen son dakika depremi haberinin detayları….