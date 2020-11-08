Dev asteroid ile ilgili flaş iddia! Eğer Dünya'ya çarparsa...

Dünya'ya yakın bir yörüngede bulunan Apofis'in önümüzdeki 50 yıl içerisinde küçük de olsa Yeryüzü'ne çarpma olasılığı bulunuyor. Dev asteroiti yakından gözlemleyen astronomlar, Apofis'in hızının son zamanlarda artış gösterdiğini ve 2068 yılı için hesaplanan yakın geçişin bir çarpmaya dönüşebileceğini söyledi. Ancak olasılıklar yine de şu an için çok düşük görünüyor.



Bilim insanları daha önce yapılan hesaplamalarda, Apofis'in 2068 yılında Dünya'ya çarpma olasılığını yaklaşık 150.000'de 1 olarak açıklamıştı. Şimdiyse bu olasılığın biraz daha arttığı söyleniyor. Ancak yine de olasılık hala çok düşük. Endişelenecek herhangi bir durum olmadığı belirtiliyor.



ÇARPMA SENARYOSU HALA GEÇERLİ



Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Hawaii Üniversitesi'nden astronom David Tholen,'Apofis'i ilk kez keşfettiğimizde yaptığımız hesaplamalar 2068'de çarpma olasılığını neredeyse sıfır olarak gösteriyordu. Ancak bu hesaplamalar Güneş'in enerjisini hesaba katmamıştı. 2068 için çarpma senaryosu hala geçerli. Bu asteroiti çok yakından ve dikkatli incelememiz gerekiyor.' ifadelerini kullandı.



2029'DA YAKIN GEÇİŞ YAPACAK



Apofis asteroitinin 2029 yılında da Dünya'ya çok yakın bir konumdan geçmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl yapılan bir açıklamada Apofis'in 2029 yılında Yeryüzü'ne 30 bin kilometre kadar yaklaşacağı belirtilmişti.



Haber7'de yer alan habere göre, 30 bin kilometre, özellikle de Apofis gibi dev bir asteroit için anormal seviyede yakın bir uzaklık. Dünya'ya 30 bin kilometre gibi yakın konumlardan geçen asteroitler genellikle 5-10 metre genişliğinde çok küçük boyutlara sahip oluyor. Bu nedenle Apofis'in 2029 yılındaki geçişi astronomi dünyası için çok önemli olacak.



65 BİN HİROŞİMA GÜCÜNDE



2004 yılında keşfedilen Apofis asteroiti 340 metrelik bir genişliğe sahip.



Bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre Apofis'in Dünya'ya çarpması, tam 880 milyon ton TNT'nin aynı anda patlamasına eş değer bir enerji ortaya çıkaracak.



Hiroşima nükleer felaketinin 65 bin katı oranında bir patlama gücünden bahsediyoruz.