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Bankalardan flaş karar!

İstanbul özelinde bazı bankalar, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı daha önce aldığı tedbirleri tekrar devreye almaya başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Güncel / 08 Kasım 2020 Pazar 09:43
Bankalardan flaş karar!

İstanbul'daki bir özel bankanın müşterilerine gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

Değerli Müsterilerimiz, Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla İstanbul özelinde şubelerimizin gişe çalışma saatleri 09.11.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 olacak şekilde değiştirilmiştir

2020 yılının mart ayında da Türk bankacılık sektörü, koronavirüs salgınının 2020 YILININ MART AYINDA HANGİ TEDBİRLER ALINMIŞTI?

Günlük ücretsiz para çekme limitini yükseltmişlerdi.

Bankaların bir kısmı mesai saatlerini 12.00-17.00 aralığına çekerken, bazı bankalar da 09.00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul edeceğini duyurmuştu.hem ekonomik hem de sosyal etkilerini minimize etmek için bir dizi tedbir paketini yürürlüğe koymuştu.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da salgına karşı yapılan yeni mesai düzenlemesine göre, 60 yaş ve üstü çalışanlar (idareci pozisyonda olanlar hariç), hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılarak evden, bunların dışındaki diğer personelin ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacağını bildirmişti.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN ESNEK MESAİ AÇIKLAMASI

Buna göre; İstanbul'da 60 yaş üstü, hamileler, kronik rahatsızlığı bulananlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışabilecek. Sanayide çalışanlar mesaiye 07.00'de başlayacak.

Sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışan olduğunu belirten Vali Yerlikaya bu gruba yönelik düzenlemeyi de şöyle açıklamıştı:

'Sanayi kesiminde çalışanların, sabah saat. 07.00'de, mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır.'

Ali Yerlikaya

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