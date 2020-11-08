Azerbaycan'ın Şuşa zaferi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.



Erdoğan'ın gündeminde Şuşa'nın Azerbaycan ordusu tarafından alınması vardı. Cumhurbaşkanı, 'Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimin Şuşa zaferini tebrik ediyorum' dedi.



Erdoğan şunları söyledi;



''Sözlerime Ermenistan tarafından işgal edilen 7 şehrini ve Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. 30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar. Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir.



Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. Adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir.