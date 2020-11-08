USD (Alış - Satış) : 8,46 - 8,48 EURO (Alış - Satış) : 10,03 - 10,05

Azerbaycan'ın Şuşa zaferi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ediyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir. Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşması yakındır'' dedi.

Siyaset / 08 Kasım 2020 Pazar 15:02
Azerbaycan'ın Şuşa zaferi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde Şuşa'nın Azerbaycan ordusu tarafından alınması vardı. Cumhurbaşkanı, 'Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimin Şuşa zaferini tebrik ediyorum' dedi.

Erdoğan şunları söyledi;

''Sözlerime Ermenistan tarafından işgal edilen 7 şehrini ve Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. 30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar. Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir.

Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. Adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir.

Ak PartiErmenistanAzerbaycanRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Ümit ÖZDEMİR

DEPREMDE SADECE BİNALAR DEĞİL, BAZILARININ İNSANLIĞIDA YIKILDI!

Ümit ÖZDEMİR
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı