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Azerbaycan bayrağı göndere çekildi

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan İran sınırındaki Zengilan'a karakollar kurarak bayrağını göndere çekti.

Güncel / 08 Kasım 2020 Pazar 22:23
Azerbaycan bayrağı göndere çekildi

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan İran sınırındaki Zengilan'a karakollar kurarak bayrağını göndere çekti.

Zengilan ilinde yer alan Minjivan, Soltanlı, Şerifan, Muğanlı, Tiri, Memmedbeyli karakollarında görevli askeri personel tarafından düzenlenen törenle, Azerbaycan bayrağı göndere çekildi, Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Askerlerin hep bir ağızdan söylediği marşın ardından Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı askerler, karakolda görev yapmaya başladı.

Sınır karakolunda görev yapan Albay Abbasov Afdandil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şuşa kentinin işgalden kurtulmasından duyduğu sevinci dile getirerek, "Bugün bizim için mukaddes bir gündür. Biz, muzaffer başkumandanımızın, 28 yıl 6 ay sonra Şuşa'nın işgalden kurtulmasını bizlere haber vermesinin sevincini yaşıyoruz." ifadesini kullandı

Sınırların tamamen işgalden kurtulmasını istediklerini kaydeden Afdandil, "Başkumandanımızın dediği gibi, bütün topraklarımız düşmandan azad olacaktır. Bu unutulmaz bir histir. Bulunmaz bir sevgidir. Bulunmaz bir sevinçtir. Şükürler olsun bu anı yaşatan başkumandanımıza ve Allah'ımıza." dedi.

Artık sınır hattının kendi korumalarında olduğunu vurgulayan Afdandil, 132 kilometrelik arazinin işgalden kurtulduğunu ve düşmandan temizlendiğini söyledi.

"Azerbaycan ve kardeş Türkiye halkına selamlarımızı iletiyoruz." diyen Afdandil, Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından Azerbaycan halkıyla birlikte sevinçlerini yaşayacaklarını belirtti.

"BİZİM İÇİN ŞEREF VE GURUR GÜNÜ"
Binbaşı Emin Soltanzade de, Şuşa'nın işgalden kurtulması dolayısıyla bugünün önemine değinerek, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin esas sembolü olan bayrağımız bugün dalgalandı. Biz çok gururluyuz. Bizim için şeref ve gurur günüdür. Bayrağımızın dalgalanmasına iştirak eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e şükranlarımızı iletiyoruz" diye konuştu.

ErmenistanAzerbaycan

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