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42 bin 313 personel ile virüs denetimi!

Koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle denetimler sıklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 6 Kasım Cuma günü ülke genelinde 42 bin 313 personel ile denetimler gerçekleştirildi.

Güncel / 08 Kasım 2020 Pazar 10:53
42 bin 313 personel ile virüs denetimi!

Koronavirüs vaka sayıları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artmaya devam ediyor. Özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada ağır hasta sayısına dikkat çekerken, İçişleri Bakanlığı da 81 ile gönderilen genelge ile denetimlerin sıkılaştırılması talimatını verdi. Bu talimat doğrultusunda 6 Kasım Cuma günü 81 ilde denetim yapıldı.

İşte İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama:

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen 'Koronavirüs Salgını Denetimleri' konulu genelge kapsamında, ülke genelinde 6 Kasım Cuma günü, 'toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazaryerleri ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda' kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

42.313 personelin görev aldığı, 12.501 denetim ekibi marifetiyle gerçekleştirilen denetimlerde;

-7.938 şehirlerarası toplu ulaşım aracı,
- 24.213 şehir içi toplu ulaşım aracı,
- 10.207 ticari taksi,
- 1.837 pazaryeri (semtpazarı, sosyete pazarı vb),
- 63.058 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan iş yeri kontrol edildi.

• Yapılan denetimlerde alınan tedbirlere aykırı hareket eden,
- 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi,
- 4.336 işyeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı,
- 13 iş yeri faaliyetten men edildi,
- 6.412 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 12 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi,
- Tedbirlere aykırı hareket edenlere (kişi, işyeri, işletme, fabrika vb.) idari para cezası uygulandı,
- Tedbirlere uymadığı tespit edilen 585 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ayrıca koronavirüs denetimleri, ülke genelinde her gün kesintisiz devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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