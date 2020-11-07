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Yok böyle hırsızlık!

İstanbul Silivri'de kalk krizi nedeniyle hayatını kaybeden iş adamı Nazım Toker'in cebinden 90 bin liralık çek çalındı. Çeki, hastanenin gece görevlisi T.K'nın çaldığı belirlenirken şühelinin çeki bozdurmak için araştırma yaptığı babasının ise önceki gün tren raylarına atlayarak intihar ettiği öğrenildi.

3. Sayfa / 07 Kasım 2020 Cumartesi 09:37
Yok böyle hırsızlık!

Sabah'ın haberine göre; İstanbul'un Silivri ilçesinin tanınmış esnaflarından biri olan Nazım Toker (44), 5 Haziran akşamı kalp krizi geçirdi. Toker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ertesi gün Yeni Alipaşa Mezarlığı'na defnedildi.

EŞİ ÇEKİ GÖREMEYİNCE ŞİKAYETÇİ OLDU
Nazım Toker'in eşi Ayseni Toker, kocasının cebinde bir süredir tahsil edilmek üzere taşıdığı 90 bin liralık çekin kayıp olduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu.

ÇEKİ HASTANE GÖREVLİSİNİN ÇALDIĞI TESPİT EDİLDİ
Polis soruşturma başlatırken, aile kayıp çekin izini sürdü. Ayseni Toker, çekin hastanede gece vardiyasında çalışan T.K. tarafından tahsil edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Araştırmada şüpheli T.K.'nin çalıntı çeklerin tahsil edilmesi konusunda çeşitli internet forumlarında sorular sorduğu da ortaya çıktı.

ÇEKTE BİRÇOK KİŞİNİN ALACAĞI VAR
T.K. gözaltına alınırken, babasının da önceki gün kendini tren raylarına atarak hayatına son verdiği öğrenildi. Toker'in elindeki çekin miktarında birçok kişinin alacağı olduğu iddia edildi.

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