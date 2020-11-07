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Erdoğan Edebiyat Yolu'nu hizmete açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun yolunun açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "64,1 km uzunluğundaki bu yolda 11 adet çift tüp tünel, 2 viyadük, 6 adet köprülü kavşak bulunuyor" dedi. Ayrıca Erdoğan, yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini bildirdi.

Siyaset / 07 Kasım 2020 Cumartesi 16:25
Erdoğan Edebiyat Yolu'nu hizmete açtı

Kahramanmaraş - Göksun yolu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tüm Türkiye'nin gurur abidesi olacak bir eserin açılışının heyecanını yaşıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını 'Edebiyat Yolu' olarak belirlediklerini bildirdi.

Başkan Erdoğan Edebiyat Yolu adını verdiği Kahramanmaraş - Göksun yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Bu topraklarda yeni eserler vermek için karıncalar gibi çalışıyoruz. Bugün Maraş'ta tüm Türkiye'nin gurur abidesi olacak bir eserin açılışının heyecanını yaşıyoruz.

Peyder pey trafiğe açılan Kahramanmaraş-Göksun yolunun tamamını resmen açıyoruz. Toplam 64,1 kilometre uzunluğundaki bu yolda 11 tünel, 2 adet viyadük, 3 adet köprü ve 6 adet köprülü kavşak bulunuyor.

Kahramanmaraş-Göksun arasındoaki yolun ismini Edebiyat Yolu olarak belirledik.

Unutmayın yol medeniyettir ve bugün güzel bir medeniyet unsurunun adımlarını atıyoruz. Hayırlı olsun.

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan

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