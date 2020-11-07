USD (Alış - Satış) : 8,46 - 8,48 EURO (Alış - Satış) : 10,03 - 10,05

Ankara'da cinnet getiren baba dehşet saçtı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde cinnet getiren baba, yanında bulundurduğu tabanca ile eşini, kızını ve oğlunu vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan baba Yunus polis timleri tarafından kısa sürede yakalandı.

3. Sayfa / 07 Kasım 2020 Cumartesi 02:30
Ankara'da cinnet getiren baba dehşet saçtı

Olay, saat 23.30 sıralarında Ankara’nın Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi Bağlum Sokak’ta bulunan apartman dairesinin 2’inci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir neden ötürü aile içinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Adem Öztürk(54) yanında bulundurduğu tabanca ile eşi Nefik Öztürk(50), ve çocukları Selahattin(32) ile Seher Öztürk’e(26) ateş ederek evden uzaklaştı. Silah seslerini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde anne ve 2 çocuğun kafasından silahla vurulduğunu ve hayatını kaybettiklerini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüpheli babayı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda baba Adem Öztürk, Şehit Ali Rıza Bulut sokak üzerinde polis ekiplerince yakalandı.

İfadesi kan dondurdu

Ailesini katleden ve bir taksi durağında değnekçilik yapan baba Öztürk, Şehit Ali Rıza Bulut sokak üzerinde yaya olarak cinayette kullandığı silah ile yakalandı. Öztürk, verdiği ifadede, cezaevinden çıkan oğlu Selahaddin Öztürk tarafından darp edildiğini ve bunun için oğlunu öldürdüğünü söyledi.

Diğer aile bireylerini neden öldürdüğü sorulan katil baba, eşi ve kızını da oğlunun yanında oldukları için öldürdüğünü belirtti.

Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan katil baba ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Adem Öztürk

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

DEPREMDE SADECE BİNALAR DEĞİL, BAZILARININ İNSANLIĞIDA YIKILDI!

Ümit ÖZDEMİR
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı