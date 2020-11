111 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliğini sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve Fetö başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Söz konusu faaliyetleri kamuoyuyla paylaşan MSB, PKK/KCK Terör Örgütünün; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde ve dışında barınmasını engellemek ile eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla; Geçtiğimiz bir ay içerisinde 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra etti.



İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 37'si yurt içi, 74'ü yurt dışında olmak üzere 111 terörist etkisiz hale getirildiği paylaşıldı. MSB, teröristler tarafından kullanılan 176 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, ayrıca 128 adet EYP tespit edilerek imha edildiği bilgisini de aktardı.



Finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetler devam ediyor



PKK/PYD-YPG terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde çok sayıda; silah, mühimmat ve yasa dışı malzeme ele geçirildiği MSB tarafından açıklandı.



Türk Hudut birlikleri, imkân ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirleri alıyor. MSB, Suriye Harekat alanlarında alınan emniyet tedbirleri ve icra edilen istikrar harekâtı neticesinde ortaya çıkan tabloyu da paylaştı. Buna göre, “Fırat Kalkanı Harekât Alanında, son iki yıl içinde toplam 583 DEAŞ'lı terörist yakalanmış, 2020 yılı içerisinde 374 PKK/YPG'li terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Zeytin Dalı Harekât Alanında, son iki yıl içinde toplam 99 DEAŞ'lı terörist yakalanmış, 2020 yılı içerisinde 902 PKK/YPG'li terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Barış Pınarı harekâtıyla 9 Ekim 2019'dan bugüne kadar toplam 100 DEAŞ'lı terörist yakalanmıştır. Sınırlarımızın güneyinde bir terör koridorunun oluşmaması için teröristle mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir. Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek maksadıyla daha önce varılan mutabakat çerçevesinde TSK ve RF Silahlı Kuvvetleri tarafından sonuncusu 2 Kasım'da olmak üzere bugüne kadar toplam 418 bağımsız koordineli devriye icra edilmiştir. Fırat Kalkanı / Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarıyla terörden temizlenen alanlarda huzur ve istikrarın devamını sağlamak için, bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına diğer kamu kurum kuruluşlarla koordineli olarak devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.



“410 binden fazla Suriyeli evlerine, yurtlarına güvenli ve saygın bir şekilde geri döndü”



5 Mart Mutabakatı ile sağlanan ateşkes sonrası İdlib'te bölgenin emniyetinin alındığı aktarılan açıklamada, bölgede yaşanan insanlık dramına da son verildiğini bir kez daha belirtildi. İdlib ile ilgili, “Bugüne kadar; 410 binden fazla Suriyeli evlerine, yurtlarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönmüştür. Bu kapsamda bölgedeki gelişmeler Rusya Federasyonu ile koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte, 5 Mart Mutabakatı çerçevesinde birliklerimizin güvenliği için her türlü düzenleme yapılmakta, gereken tedbirler alınmaktadır” ifadeleri kullanıldı.



“Bugüne kadar Azerbaycan vatandaşlarından 91'ı hayatını kaybetmiş ve 404'i yaralanmıştır”



Azerbaycan'daki kritik gelişmelerle ilgili olarak da açıklama yapılan açıklamada, Ermenistan, 27 Eylül 2020'de başlattığı insanlık dışı saldırılarına dikkat çekildi. 10 Ekim, 18 Ekim ve 26 Ekim'de ilan edilen ateşkeslere rağmen, doğrudan sivilleri ve yerleşim yerlerini, uluslararası hukuka aykırı olarak hedef alan Ermenistan'ın haksız saldırılarına devam ettiği açıklandı. MSB tarafından konuya ilişkin, “Bu saldırılarda bugüne kadar Azerbaycan vatandaşlarından 91'ı hayatını kaybetmiş ve 404'i yaralanmıştır. Azerbaycan Ordusu, Yukarı Karabağ bölgesinde 27 Eylül'den bugüne kadar toplam 208 köyü ele geçirmiştir. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin haklı davasında bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yanlarında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. 500 yıla varan ortak tarihimiz, kültürümüz, anlayışımız ve inançlarımız bulunan Libya'da; her zaman ifade ettiğimiz gibi amacımız, toprak bütünlüğü, sürdürülebilir ateşkes, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasıdır. Bu yönde atılan her adım ve olumlu gelişme memnuniyetle karşılanmaktadır” açıklamasında bulunuldu.



Türkiye, Libya'nın yanında



Türkiye'nin Libya'daki varlığının, Libya'nın meşru hükümeti olan Milli Mutabakat Hükümetinin daveti üzerine olduğu belirtildi. Bakanlık, Millî Mutabakat Hükümeti'nin talebi devam ettiği sürece Türkiye'nin Libya'da bulunmaya devam ederek, Libyalı vatandaşların; eğitim, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteğinin sürdürüleceği aktardı.



“Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgemizdeki keşif ve sondaj faaliyetlerine devam etmektedir”



MSB tarafından, Doğu Akdeniz'deki yaşanan gelişmelerle ilgili olarak da açıklamalarda bulunuldu. Buna göre, “Oruç Reis Araştırma gemimiz Marmaris'in güneyinde kıta sahanlığımızda, Barbaros Hayrettin Paşa Araştırma gemimiz ise Kıbrıs adası güney batısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına verdiği ruhsat sahasında, daha önceden belirlenen program dahilinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgemizdeki keşif ve sondaj faaliyetlerine devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren tüm sismik araştırma ve sondaj gemilerimize refakat ve koruma görevine devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.



“Mehmetçik tarafından, depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlarımız için hazırlanan çadırların kurulunu sağlandı”



İzmir'de yaşanan deprem felaketiyle ilgili olarak ise, “Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde ivedilikle kriz merkezi oluşturulmuş, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen talepler süratle karşılanmıştır. Kayseri, Ankara, Erzurum, Diyarbakır'dan kalkan 10 nakliye uçağımız ile 20 sorti icra edilerek AFAD timleri başta olmak üzere personel ve araçları bölgeye nakledilmiştir. Bölgede konuşlu birlik ve kuruluşlarımızda can kaybı ve ciddi hasar bulunmamaktadır. İzmir Tersanesi'nde bulunan bir PONTON depremde hasar gören Sığacık Marina'ya intikal ettirilmiş, ayrıca Harita Genel Komutanlığının bir uçağı ile deprem bölgesinde hasar tespiti yapılmış, araziye ilişkin veriler toplanarak ilgili kurumlarla paylaşılmıştır. Mehmetçik tarafından, depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlarımız için hazırlanan çadırların kurulunu sağlanmaktadır; ilgili kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda çalışmalara devam edilecektir” açıklaması yapıldı.



Covid-19 salgınıyla mücadelenin ilk günden itibaren kararlılık ve ciddiyetle devam ettiği belirtilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde, dünyada vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibariyle, en az vaka tespit edilen orduları arasında yer aldığı aktarıldı. Kaynak : İHA

