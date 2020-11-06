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Seçimlerin gölgesinde koronavirüs şoku!

Koronavirüs ABD'deki seçim atmosferine damga vuruyor. Salgında şimdiye kadarki en yüksek vaka sayısı tespit edildi.

Dünya / 06 Kasım 2020 Cuma 18:44
Seçimlerin gölgesinde koronavirüs şoku!

Koronavirüs ABD'deki seçim atmosferine damga vuruyor: Salgında şimdiye kadarki en yüksek vaka sayısı tespit edildi.

ABD'de seçimler gündemin birinci sırasında olsa da koronavirüs vakalarının şimdiye kadarki en yüksek düzeyine çıkmış olması da bir diğer tartışma konusu. Zira salgın, hem seçim atmosferine etkileri hem de seçim günü yoğun kalabalıkların bir araya gelmesi bakımından medyanın gündeminde kalmaya devam ediyor.

ABD'de son 24 saat içinde 121 bin 888 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken 1210 kişi koronavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirdi.

Vaka sayılarında böylece yeni bir rekor kırılmış oldu.

Beyaz Saray'ın iletişim direktörü Anthony Scaramucci, seçim sonuçları ne olursa olsun Trump yönetiminin 20 Ocak'a kadar ülkedeki koronavirüse karşı yürütülen mücadelenin başında olacağını kaydetti.

Dün New York'taki bir oy kullanma noktasıyla bağlantılı koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, endişeleri artırmıştı.

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