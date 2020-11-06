O ilimizde yeni tedbir!

Karabük Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni kararlar aldı.



Yapılan yazılı açıklamaya göre;



Karabük'te sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak amacıyla apartman ve site içerisinde yer alan kapalı ortak kullanım alanlarının pandemi süresince kullanılmamasına ve konunun takibinden apartman ve site yöneticilerinin sorumlu olacak.



Apartman ve sitelerin bahçe ve açık alanlarında toplu etkinliklerin (taziye, mevlit töreni, piknik, kutlama, merasim, eğlence vb.) yapılmasının yasaklanmasına ve aynı aileden olmayan beş kişiden fazla kişinin bu alanlarda bir araya gelmesine müsaade edilmemesine karar verildi



Yaya trafiğinin yoğun bulunduğu ve vatandaşlarımızın kalabalık oluşturduğu Karabük merkezi Kemal Güneş Caddesi'nde sigara içilmesinin yasaklanmasına, bu karar uymayanlara ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verildi.



Koronavirüs nedeniyle yaşamlarını yitirenlerin sayısı il genelinde 73 olurken, pozitif vaka sayısı ise 6 bin 800'leri buldu.



