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İstanbul'da kritik toplantı!

Son dönemde İstanbul'da günlük tespit edilen vakaların çok kritik seviyede seyrettiği bilinirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında son dakika toplantısı düzenlendi.

Güncel / 06 Kasım 2020 Cuma 23:47
İstanbul'da kritik toplantı!

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen kritik toplantıda artan vaka sayısı ve salgının seyri masadaki gündem maddelerinin başında geldi. Bilindiği üzere son dönemde günlük tespit eden vaka sayılarında çok ciddi bir artış yaşandığı ve vakaların büyük bir çoğunluğunun İstanbul'da gerçekleştiği ifade ediliyordu. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımı ile kritik toplantıda ele alınan konuları paylaştı…

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KRİTİK KORONAVİRÜS TOPLANTISI!

İstanbul vaka sayısında son dönemde rekor seviyeye ulaşılmasının ardından büyükşehirdeki son durum bugün gerçekleştirilen koronavirüs toplantısında ele alındı. Salgının seyrinin konuşulduğu toplantıda, artan risk ve yeni hasta yüküne karşı yapılacakların da ele alındığı ifade edildi…

İSTANBUL VAKA SAYISINDA KRİTİK SEVİYEYE ULAŞILDI

İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, korona virüs salgınıyla mücadeleye ilişkin toplantı düzenlendi.
Son dakika haberi: İstanbul'da kritik toplantı! Vaka sayısında yaşanan artış değerlendirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki programı kapsamında, korona virüs ile mücadelede aktif rol oynayan hastaneleri ziyaret etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hastanesi, Beylikdüzü Devlet Hastanesi ve Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne ziyaret gerçekleştiren Bakan Koca, hastanelerin başhekimlerinden ve yetkililerinden bilgi aldı.

Programı kapsamında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi de ziyaret eden Bakan Koca, burada bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya bakan yardımcıları, genel müdürler, il sağlık müdürü ve saha koordinatörleri katıldı. Bakan Koca, salgının seyrine ilişkin konuşulan toplantıya ait fotoğrafı ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, "İstanbul Salgınla Mücadele Toplantısı: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yapılan toplantıya bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, il sağlık müdürümüz ve saha koordinatörlerimiz katıldı. Salgının seyri, artan risk ve yeni hasta yüküne karşı yapılacaklar ele alındı" dedi.

Mimar Sinan

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