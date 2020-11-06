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Fransa'da koronavirüs kabusu!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Fransa'ya kabus gibi çöktü. Fransa'da son 24 saatte 60 bin 486 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Dünya / 06 Kasım 2020 Cuma 23:19
Fransa'da koronavirüs kabusu!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Fransa'ya kabus gibi çöktü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 398 kişi hayatını kaybetti.

Son 3 günde ise yaşlı bakımevlerinde 430 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede toplam can kaybı 39 bin 865'e ulaştı.

24 SAATTE 60 BİN VAKA

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 60 bin 486 artışla 1 milyon 661 bin 853'e çıktı. Bu rakam, "salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.

Hastanelerde 4 bin 331'i yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 979 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 2 bin 51 artışla 126 bin 329'a çıktı.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Fransa

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