Ayda'dan sevindiren haber!

İzmir depreminde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Ayda yoğun bakımdan çıkarılarak, normal odaya alındı.
İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı.
YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILDI
Yoğun bakım servisinde tedavisi tamamlanan Ayda'nın, sabah saatlerinde normal odaya çıkarıldığı öğrenildi.
Hastanede 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 21 depremzedenin tedavisinin sürdüğü belirtildi.