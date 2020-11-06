ABD başkanlık seçimlerinde kritik saatler!

Dünya ABD'deki Başkanlık seçimlerine kilitlenmiş durumda... Peki seçimlerde son durum ne? ABD Başkanlığını kim kazanacak? işte tüm detaylar...



YENİDEN SAYILACAK



18.40: ABD'de başkanlık seçimlerinin başa baş geçtiği ve yeni başkanı belirlemek için kritik öneme sahip olan Georgia eyaletindeki sayım işlemlerine ilişkin önemli bir açıklama yapıldı.



Georgia Eyalet Sekreteri tarafından yapılan açıklamada, adaylar arasındaki farkın çok az olması nedeniyle Georgia'da yüksek ihtimalle yeniden sayım yapılacağını söyledi.



Eyalette sayım işlemleri devam ederken, şu ana kadar oyların yüzde 99'u sayıldı. TSİ 18.50 itibariyle seçim yetkilileri henüz sayılmaya 4 bin 169 oy olduğunu belirtirken, her iki aday da oyların yüzde 49.4'ünü kazandı. Ancak sayılan oylarda an itibariyle Joe Biden'ın 1579 oyluk üstünlüğü bulunuyor.



16 delegesi bulunan Georgia'da eyalet yasalarına göre adaylar arasındaki fark yüzde 0.5'in altında olduğu zaman taraflar mazeret bildirmeksizin yeniden sayım talep edebiliyor.



TRUMP'IN KAMPANYA EKİBİNDEN AÇIKLAMA GELDİ



ABD'deki başkanlık seçimlerinde kritik eyaletlerde Demokrat aday Joe Biden'ın öne geçmesinin ardından, Donald Trump'ın seçim ekibi, "Seçimler henüz bitmedi." açıklamasında bulundu.



Ülkede 3 Kasım Salı günü düzenlenen ve sonuçları henüz netleşmeyen başkanlık seçimlerinde, kritik eyaletlerden Georgia ve Pennsylvania'da sayım işlemleri devam ederken Joe Biden'ın öne geçmesinin ardından Trump'ın ekibinden açıklama geldi.



Ekibin açıklamasında, "Seçimler henüz bitmedi. Joe Biden'ın seçimleri kazandığına dair yapılan tahminler, henüz oy sayım işlemi bitmeyen 4 eyalete dayanıyor." ifadesine yer verildi.



Georgia'da oy sayım işlemlerinde usulsüzlük olduğu ve oyların yeniden sayılabileceğine işaret edilen açıklamada, Pennsylvania'da da usulsüzlükler olduğu ve Cumhuriyetçi üyelerin oy sayım işlemlerine gözlemci olarak katılmalarına izin verilmediği belirtildi.



Nevada'da ise yasa dışı kullanılmış birçok oy tespit edildiğinin savunulduğu açıklamada, Trump'ın Arizona'da da kazanacağı belirtildi.



Açıklamada, "Biden, Beyaz Saray üzerindeki sahte zaferi için bu eyaletlere güveniyor. Ancak seçim sonuçlandığında, Trump yeniden başkan olacak." değerlendirmesi yapıldı.



PENNSYLVANIA'DAN ŞOKE EDEN SON DAKİKA GELİŞMESİ



Dünyanın nefesini tutarak izlediği ABD başkanlık yaşından gözler kilit eyalet Pensilvanya'dan şoke eden bir son dakika haberi geldi. Reuters'da yer alan habere göre Biden Pensilvanya'da öne geçti. Sayımda son duruma göre Biden Pensilvanya'da 5 bin 587 oyla Trump'ın önüne geçmiş durumda. Eyalette oyların %98'i sayılmış durumda.



270 DELEGEYE ULAŞAN OLMADI



ABD'de ülkeyi 4 yıl boyunca yönetecek yeni isim belirsizliğini koruyor. Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasında süren kıyasıya mücadelede adaylardan hiçbiri henüz 270 delege sayısına ulaşamadı. Seçimin sonucunu salıncak eyaletlerin belirleyebileceği öngörülürken, Biden 20 delege sayısına sahip Pennsylvania'da Trump'ın önüne geçti. Biden, Pennsylvania'da 3 milyon 295 bin 304 oya ulaşırken, Donald Trump ise 3 milyon 289 bin 717 oy kazandı.

Son verilere göre, Biden'ın delege sayısı 264, Trump'ın delege sayısı ise 214 oldu.

