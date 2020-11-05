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Twitter Trump'ı sansürlemeye devam ediyor!

Sosyal ağlar en başından beri sürdürdükleri Trump karşıtı tutumlarına devam ediyor. Twitter, Trump'ın "Seçim gününden sonra gelen hiçbir oy sayılmamalı" tweetine karşılık paylaşımının altına " Bazı oylar halen sayılmaya ihtiyaç duyuyor" yanıtını verdi. ABD'de demokratik yollarla yapılan bir seçime Twitter'ın bu şekilde müdahil olması dünya genelinde tartışma yaratırken, çok sayıda kullanıcı Twitter'a tepki gösterdi.

Dünya / 05 Kasım 2020 Perşembe 20:28
Twitter Trump'ı sansürlemeye devam ediyor!

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ı sansürlemeyi başka boyuta taşıdı. Artık rakibi Biden'ı açıkça destekleyen Twitter yönetimi, Trump'ın tweetini yanıtladı.



TWITTER'DAN GÖRÜLMEMİŞ ADIM

Dünyanın en büyük sosyal ağı Twitter, Donald Trump'ın, "Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacaktır!" tweetine "Bazı oyların yine de sayılması gerekebilir" diyerek cevap verdi. ABD Başkanı seçimlerde dürüstlük çağrısı yaparken, Twitter'ın onun paylaşımlarını kısıtlaması kullanıcılar tarafından büyük tepkiyle karşılanıyor.



BU İLK DEĞİL! DEVAMLI SANSÜRLENİYOR...

Yüksek Mahkemenin Pensilvanya'da posta pulu 3 Kasım'a kadar vurulan ancak oy merkezlerine 6 Kasım'a kadar ulaşan oyların kabul edileceği yönünde bildirdiği karara tepki gösteren Trump, "Yüksek Mahkemenin, Pensilvanya'daki oylar ile ilgili aldığı karar çok tehlikeli. Bu karar, yaygın ve kontrolsüz hileye izin verecektir ve hukuk sistemimizi baltalayacaktır. Ayrıca bu karar sokaklardaki şiddeti kışkırtacaktır. Bir şey yapılmalı." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Twitter, söz konusu paylaşıma, "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." şeklinde uyarı etiketi ekledi.

Twitter daha önce de Trump'ın seçimlere ilişkin yaptığı birçok paylaşımda, "yanlış bilgi" yaydığı gerekçesiyle uyarı etiketi koymuştu.

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