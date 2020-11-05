Twitter'dan Azerbaycan'a çirkin sansür!

Dünyada Facebook, Twitter, gibi sosyal ağlar algı merkezine dönüşürken, bu kez Twitter'ın kendisi operasyonun merkezi oldu.



Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de binlerce hesabı askıya alan Twitter bu kez Azerbaycan'a sansür uyguladı.



BAYRAMOV'UN HESABI ASKIYA ALINDI



İşgalci Ermenistan tarafından yayılan yalan haberlere müdahale etmeyen Twitter, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un hesabını askıya aldı.



AÇIKLAMA YAPILMADI



Twitter'dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.