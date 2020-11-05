Şehit işçilere son görev!

Hakkari'nin Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan Gündüz ve Ölmez'in cenazesi, Hakkari'deki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.



Şehit işçilerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, Yüksekova ilçesindeki İhsaniye Camisi'nin yanındaki tören alanına getirildi.



Cenaze namazını İlçe Müftüsü Şakin Şahin kıldırdı ve dua etti. Törene katılan protokol üyeleri, şehitlerin yakınlarını teskin etti, başsağlığı diledi.



Şehitlerden Gündüz Kamışlı köyüne bağlı Kilimli mezrasında, Ölmez de Akalın Mahallesi'nde dualar eşliğinde toprağa verildi.



TÖRENE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI



Törene şehitlerin yakınları, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçeye bağlı belde belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşları katıldı.



OLAY



Derecik ilçesinde dün Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda işçiler Selim Gündüz, Zeki Ölmez ve Mehmet Reşat Keskin şehit olmuştu.



"PKK AŞAĞILIK YÜZÜNÜ GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR"



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden terör örgütü PKK'nın Derecik'teki kalleş saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Bakan Albayrak açıklamasında, "PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor. Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize rahmet, yaralananlara sağlık, sıhhat ve acil şifalar diliyorum. Milletimize karşı düzenlenmiş adi terör saldırılarına güvenlik güçlerimiz gereken cevabı en hızlı şekilde verecektir" ifadelerine kullandı.